Donald Trump ist die Hauptfigur beim Nato-Treffen in der kommenden Woche. Jetzt wurde eine ungewöhnliche Vorkehrung getroffen.

Das Programm beim Nato-Gipfel in der kommenden Woche wurde deutlich zusammengekürzt – um bei den Verhandlungen nicht das Interesse von US-Präsident Donald Trump zu verlieren. Das berichtet die "Financial Times" (FT) und beruft sich auf in die Pläne eingeweihte Personen.