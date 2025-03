In einem Interview mit der französischen Zeitung "Le Figaro" hatte Nate Vance scharfe Kritik an der Haltung seines Cousins zur Ukraine geübt. Wie Nate erklärt, sei sein Cousin ein "guter Typ" – am Anfang dachte er, die Ukraine-Kritik von J. D. Vance sei nur politisches Kalkül. Der Vorfall im Weißen Haus habe ihn schockiert, und schließlich zum Umdenken bewogen.

"Putins nützliche Idioten"

J. D. Vance wollte, dass es in der Familie bleibt

Gleichzeitig zeigte er sich auch von dem Vorgehen seines Cousins verwundert – und warf ihm vor, sich nicht direkt an seine Familienmitglieder gewandt zu haben. Er stehe regelmäßig mit dessen Eltern und Schwester in Verbindung, sie hätten Nates Anliegen vermitteln können. Nate hatte in dem Interview erzählt, dass er sich mehrmals an das Büro des Vizepräsidenten gewandt hatte.