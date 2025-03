"Medal of Honor"-Träger

Aktualisiert am 17.03.2025 - 13:43 Uhr

Aktualisiert am 17.03.2025 - 13:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die "Medal of Honor" ist die höchste Auszeichnung, die Soldaten in den USA erhalten können. Das Pentagon hat jetzt offenbar damit begonnen, Internetseiten schwarzer Kriegshelden vorübergehend zu löschen.

Würde es sich nicht nahtlos in eine Reihe fragwürdiger politischer Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump einfügen, könnte man es aufgrund seiner Absurdität als technischen Defekt abtun. Doch offenbar löschte das US-Verteidigungsministerium systematisch Internetseiten, die an die Verdienste schwarzer Kriegshelden erinnerten.

Unter anderem berichtete der britische "Guardian" am Sonntag, dass die Webseite über Charles Calvin Rogers, der für seinen Einsatz im Vietnamkrieg mit der "Medal of Honor", der höchsten militärischen Auszeichnung der USA , geehrt wurde, nicht mehr aufrufbar sei. Und auch bis Montagmittag erhält man bei der Regierungsbehörde eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass die Seite möglicherweise gelöscht, umbenannt oder vorübergehend nicht erreichbar sei.

Das erweckt Verdacht

Das könnte ein technischer Fehler sein – doch ein Blick in die URL-Zeile der aufgerufenen Seite weckt Zweifel. Wo zuvor das Wort "medal" stand, wurden nun die drei Buchstaben "dei" angefügt – eine Abkürzung für Diversity (Vielfalt), Equity (Chancengleichheit) und Inclusion (Inklusion). Unter der neuen US-Regierung werden staatliche Programme zur Förderung von Vielfalt, Fairness und Inklusion eingestellt. Maßnahmen gegen Diskriminierung gelten unter Trump nun ihrerseits als "illegale Diskriminierung".

Der Zusatz in der URL legt nahe, dass der Eintrag zu Rogers absichtlich gelöscht wurde – und suggeriert, er habe die höchste militärische Auszeichnung lediglich im Rahmen einer Gleichstellungsmaßnahme erhalten. Auf eine Anfrage des "Guardian" reagierte das Pentagon bislang nicht. Als wäre nichts geschehen, lässt sich die Seite dann am Montagnachmittag plötzlich kurzzeitig wieder normal abrufen. Die Provokation in der URL-Zeile ist mittlerweile verschwunden, die Seite jedoch erneut nicht aufrufbar.