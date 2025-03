Israel startet erneute Bodenoffensive in Gaza

Aktualisiert am 19.03.2025 - 17:19 Uhr

Aktualisiert am 19.03.2025 - 17:19 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Nach dem Ende der Waffenruhe zwischen Hamas und Israel hat die israelische Armee eine erneute Bodenoffensive in Gaza gestartet. Dabei setzt sie auch Panzer ein.

Israel hat laut Medienberichten eine erneute Bodenoffensive auf den Gazastreifen gestartet. Wie die "Jerusalem Post" schreibt, sollen am Mittwochnachmittag israelische Panzer durch den Netzarim-Korridor nach Gaza vorgedrungen sein. Der Korridor liegt etwa in der Mitte des Gazastreifens.

Hamas: Über 400 Tote bei israelischen Luftangriffen

Israel hat die Waffenruhe mit der Terrororganisation Hamas in der Nacht zu Dienstag gebrochen. Bei den schwersten Angriffen seit Beginn der Waffenruhe vor etwa zwei Monaten starben laut Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde in Gaza mindestens 404 Menschen, darunter auch ranghohes Führungspersonal der Hamas. Die Angaben unterscheiden nicht zwischen Zivilisten und Terroristen und lassen sich derzeit nicht unabhängig verifizieren. International gab es daraufhin viel Kritik an der israelischen Armee.