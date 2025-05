Ohrenschmaus

Im Wahlkampf hat Donald Trump als Müllmann für sich geworben und so bei Arbeitern gepunktet, jetzt hofiert er Milliardäre und will sich von Katar einen fliegenden Palast schenken lassen. Weiter weg von der Arbeiterklasse geht kaum. Jimmy Reed hat dazu schon 1960 einen passenden Song geschrieben, der oft gecovert wurde: "Big Boss Man". Hier können Sie ihn in der Version der kanadischen Rockband Whitehorse hören.

Was steht an?

Die neue Regierung stellt sich vor: Ab neun Uhr präsentieren im Bundestag vier Minister ihr Regierungsprogramm für die kommenden Jahre. Den Anfang macht Innenminister Alexander Dobrindt (CSU), darauf folgen Justizministerin Stefanie Hubig (SPD), Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) sowie Deutschlands erster hauptamtlicher Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU). Vor allem zu Dobrindt und den Maßnahmen zur Migration dürfte es hitzige Debatten geben.

FDP wählt neue Führung: Nach ihrem Debakel bei der Bundestagswahl stellt sich die FDP bei einem Parteitag in Berlin am Freitag und Samstag personell neu auf. Der bisherige Vorsitzende Christian Lindner gibt das Amt nach gut 13 Jahren ab. Sein Nachfolger will der frühere Fraktionsvorsitzende Christian Dürr werden.

Trump zu Gesprächen in Abu Dhabi: Mit Gesprächen in den Vereinigten Arabischen Emiraten beendet der US-Präsident seine Reise durch den Nahen Osten. Nach drei Golfstaaten in vier Tagen soll es eigentlich zurück in die Heimat gehen. Er hat sich allerdings offen gehalten, womöglich kurzfristig noch zu Ukraine-Gesprächen in die Türkei zu fliegen.

Strafmaßverkündung für Attentäter von Autor Salman Rushdie: Eine Jury sprach Hadi Matar im Februar des versuchten Mordes schuldig. Er hatte bei einer Veranstaltung im August 2022 mehr als ein Dutzend Mal auf Rushdie eingestochen. Seitdem ist dieser auf einem Auge blind.

