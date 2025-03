Aktualisiert am 22.03.2025 - 15:37 Uhr

Demonstration in der Türkei: Die Polizei schießt mit Gummigeschossen auf Demonstranten. (Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa/dpa-bilder)

Trotz Demonstrationsverbots wagen sich Menschen in türkischen Großstädten auf die Straße. Sie protestieren gegen die Festnahme des Erdoğan-Rivalen İmamoğlu.

Bei landesweiten Protesten in der Türkei sind nach jüngsten Informationen mehr als 340 Menschen am Freitagabend festgenommen worden. Nach der umstrittenen Festnahme des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu waren den dritten Abend in Folge Menschen auf die Straße gegangen.