Patriarch Kirill Putins Mann fürs Geistliche rechtfertigt den Krieg

Von t-online , pri 26.03.2025 - 07:00 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Mit dem Segen der Kirche: Russlands Staatschef Wladimir Putin (r.) mit Patriarch Kirill. Die russisch-orthodoxe Kirche stützt die Invasion in der Ukraine. (Quelle: IMAGO/Alexander Kazakov/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russische Kräfte gehen in besetzten Gebieten in der Ukraine gegen evangelikale Christen vor. Das passt ins Weltbild des Moskauer Patriarchen Kirill, der hinter der Invasion einen "Heiligen Krieg" wähnt.

Der Patriarch fasst die Einheit von Macht und Altar in Wladimir Putins Russland so auf: "Gott helfe Ihnen, den Dienst, den Gott selbst Ihnen anvertraut hat, weiterhin mit Liebe zum Vaterland und mit Mut fortzusetzen", sagte Kirill I., Patriarch von Moskau und Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche, im vergangenen Jahr zum Beginn von Putins dritter Amtszeit bei einer kleinen Andacht in einer Kirche. Putin bedankte sich mit einem Küsschen. So läuft das zwischen Kirche und Staat in Russland.

Loading...

Die Bande sind eng. Nicht nur ideologisch. Kirill, 1946 im damaligen Leningrad – heute Sankt Petersburg – geboren, arbeitete für den Geheimdienst KGB. Ebenso wie Putin. 1970 wurde Kirill zum Priester geweiht. An der nationalen Mission der russisch-orthodoxen Kirche ließ er spätestens nach 1990 keinen Zweifel. Regina Elsner, Professorin für Ostkirchenkunde und Ökumenik an der Universität Münster, umschreibt das Verhältnis in einem Forschungsbeitrag so: In Kirills "Doktrin ist das heilige Russland die letzte moralisch saubere Bastion, die den Antichrist noch aufhalten kann".

Vorgehen gegen evangelikale Christen in der Ukraine

Wie das konkret aussieht, schilderte das ukrainische Widerstandszentrum zu Wochenbeginn. So gingen die russischen Kräfte, begleitet von Kirills Geistlichen, zuletzt in den besetzten Gebieten um Cherson gegen religiöse Minderheiten wie evangelikale Christen vor. Moskau inszeniert den Krieg als Kreuzzug. Das Ukrainische Widerstandszentrum berichtete, dass Kirills Priester in der Region dabei zusahen, wie russische Besatzungskräfte ukrainische evangelikale Christen folterten und ukrainische Kinder zwingen, für die "Russkiy Mir" zu beten: die Russische Welt – ein vom Kreml gefördertes geopolitisches Konzept.

Das passt in die Gedankenwelt des Lieblingsphilosophen des russischen Präsidenten: Alexander Dugin. Der Denker sieht den Westen im Verfall. "Solange die Macht in den Händen der globalen Oligarchie ist, brauchen wir keinerlei Gesetze zu beachten – mit Ausnahme der Gesetze des Krieges und der Revolution", so Dugin und: "Der Krieg ist unsere Heimat, unser Element, unser natürliches Muttermilieu, in dem wir lernen müssen, effektiv und siegreich zu existieren."

Russisch-orthodoxe Kirche hat Schlüsselposition bei Putin

So versteht auch Kirill Russlands Überfall auf die Ukraine als Feldzug für eine größere Sache. Die russisch-orthodoxe Kirche "positioniert das Handeln Russlands als Schutz vor Bedrohung und Selbstaufopferung des russischen Volkes gegen den Faschismus. Beide Feindbilder – der dekadente Westen und der Faschismus – wurden seit Jahrzehnten systematisch aufgebaut, auch in innerkirchlichen und ökumenischen Kreisen", notiert die Theologin und Osteuropa-Expertin Regina Elsner. Und, so analysiert die Expertin weiter: "Die Kirche wirkt auch in den Streitkräften nicht mäßigend, sondern sie unterstützt die De-Humanisierung des Gegners durch Feindbilder und eine Sakralisierung des russischen Militärs."

In Kirills eigenen Worten klingt das so: "Aus spiritueller und moralischer Sicht ist die spezielle Militäroperation ein Heiliger Krieg, in dem Russland und sein Volk den einzigen spirituellen Raum des Heiligen Russlands verteidigen." Sein Verständnis ist klar: Russland verfolgt eine größere Mission.