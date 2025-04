Neue Signal-Chats: Trumps Sicherheitsteam erneut im Fokus

Wie "Politico" unter Berufung auf vier direkt involvierte Personen berichtet, diente die Signal-App unter anderem der Abstimmung zu Konflikten in der Ukraine, im Nahen Osten, in China, Afrika und Europa. Zwei der Quellen gaben an, in mindestens 20 solcher Gruppen Mitglieder oder zumindest informiert gewesen zu sein. Alle vier schilderten Fälle, in denen sensible sicherheitspolitische Informationen über die App ausgetauscht worden seien.