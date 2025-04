Amerikas Macht basiert ebenso auf der Atombombe, die die USA seit 1945 besaßen und als einzige Nation jemals in einem Krieg eingesetzt haben. Ihr Porträt von Robert Oppenheimer, dem "Vater der Atombombe" lässt Zweifel an dessen geistiger Gesundheit aufkommen?

Bei Oppenheimer gingen Genie und Wahnsinn Hand in Hand. Ob er in jungen Jahren seinen Tutor tatsächlich mit einem vergifteten Apfel hat umbringen wollen, wie es bisweilen heißt, sei hier mal dahingestellt. Fest steht aber, dass er in seiner Zeit in London einen Psychiater konsultierte. Das sogenannte Manhattan-Projekt, wie die Anstrengungen der USA zum Bau der Atombombe genannt wurden, war eine gigantische Unternehmung, die auch dank Oppenheimer gelang. Denn er koordinierte die vielen, vielen am Projekt beschäftigten Wissenschaftler.

Eine Koryphäe der Wissenschaft war allerdings nicht darunter: Lise Meitner. Warum?

Lise Meitner war eine blitzgescheite Forscherin, 1906 hatte sie in Wien in Physik promoviert, als zweite Frau überhaupt erst, später wurde sie die erste Professorin für Physik in Deutschland. Spezialisiert hatte sie sich dabei auf Radioaktivität, eng arbeitete sie mit dem späteren Nobelpreisträger Otto Hahn zusammen. 1938 floh Meitner dann wegen ihrer jüdischen Herkunft aus Deutschland, sie ging nach Schweden. Als Albert Einstein dann den US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt vor der Möglichkeit einer deutschen Atombombe gewarnt hatte und das Manhattan-Projekt anlief, wurde Meitner in ihrem schwedischen Exil ebenfalls zur Mitarbeit aufgefordert.

Meitner lehnte allerdings ab.

Meitner war Pazifistin, sie wollte ihre Kenntnisse nicht zum Bau von Massenvernichtungswaffen verwenden. Als am 16. Juli 1945 in New Mexico die erste Atombombe der Geschichte detonierte, war Meitner entsprechend nicht involviert. Manche der Physiker, die die Explosion beobachtet hatten, waren geschockt, doch Oppenheimer sagte lediglich: "Es funktioniert". Sein Kollege Kenneth Bainbridge fand die vielleicht besseren Worte, wenn wir die Auslöschung von Hiroshima und Nagasaki im August 1945 betrachten: "Now we all are sons of bitches", vornehm auf Deutsch übersetzt: "Jetzt sind wir alle Hundesöhne".

Lise Meitner hasste es, nach dem Krieg als "Mutter der Atombombe" tituliert zu werden.