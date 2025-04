Ein zerstörtes Haus in der ukrainischen Stadt Dnipro. Weiterhin greift Russland auch zivile Objekte an. (Archivbild) (Quelle: Violeta Santos Moura)

Ein ukrainischer Politiker und seine Frau sterben in ihrem Auto. Auch ein Terrorakt aus Moskau wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen.

In der ostukrainischen Stadt Dnipro ist ein Lokalpolitiker bei der Explosion seines Autos getötet worden. Wie die ukrainische Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, wurden Ermittlungen wegen eines "Terroranschlags" eingeleitet. Der Mann habe sich zusammen mit seiner Frau in dem Wagen befunden, als dieser explodierte. Die Frau wurde demnach verletzt und wird im Krankenhaus behandelt.