Aktualisiert am 07.04.2025 - 07:56 Uhr

Aktualisiert am 07.04.2025 - 07:56 Uhr Lesedauer: 12 Min.

Emmanuel Macron: Der französische Präsident macht sich für eine Waffenruhe in der Ukraine stark. (Quelle: LUDOVIC MARIN)

Emmanuel Macron drängt auf eine Waffenruhe. In Krywyj Rih schlägt eine russische Rakete ein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Macron fordert starke Maßnahmen gegen russische Angriffe

Nach den erneuten tödlichen Angriffen Russlands auf die Ukraine hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron "starke Maßnahmen" gefordert, sollte Moskau weiterhin eine Friedenslösung blockieren. "Diese Angriffe Russlands müssen ein Ende haben. Es braucht so schnell wie möglich eine Waffenruhe. Und starke Maßnahmen, falls Russland weiterhin versucht, Zeit zu gewinnen und den Frieden zu verweigern", schrieb Macron am Sonntag auf X.

Ein Toter und Verletzte bei Raketenangriff auf Kiew

Das russische Militär hat die Ukraine in der Nacht erneut mit Raketen angegriffen und auch die Hauptstadt Kiew ins Visier genommen. Das Nachrichtenportal "Kyiv Independent" berichtete am Morgen unter Berufung auf Bürgermeister Vitali Klitschko von mehreren Explosionen, drei Verletzten und einem teilweise zerstörten Bürogebäude. In mehreren Bezirken der Millionenstadt seien Brände ausgebrochen, hieß es. Rettungskräfte seien im Einsatz. Später teilte Klitschko mit, ein Mann sei tot auf einer Straße gefunden worden, die von dem Angriff getroffen worden sei.