Von t-online 11.04.2025 - 12:32 Uhr Lesedauer: 2 Min.

ICE-Beamte (Archivbild): Online spricht die Behörde von "illegalen Ideen". (Quelle: Charles Reed/US ICE/AP/Archiv./dpa)

Kritiker werfen der US-Regierung vor, die Meinungsfreiheit immer stärker zu beschneiden. Nach dem neusten Vorstoß rudert eine US-Behörde zurück.

Die US-Grenzschutzbehörde ICE hat in einem Post auf Instagram und X geschrieben, dass auch das Stoppen von "illegalen Ideen" in ihre Zuständigkeit fällt. Das berichteten US-amerikanische Medien. Der Post wurde kurz nach seiner Veröffentlichung gelöscht.

In dem noch online kursierenden Bild schreibt die US-Behörde "Wenn es illegal die US-Grenze überschreitet, ist es unser Job, es zu stoppen" – und nennt dann in einer Aufzählung als Beispiele dafür Menschen, Geld, Produkte und Ideen. Über der Grafik schreibt die Behörde, dass sie so für die nationale Sicherheit sorgen würde

Kritiker sehen Meinungsfreiheit bedroht

Nach der Veröffentlichung löste der Post Verwirrung und Kritik aus – er wurde als Einschnitt in der Meinungsfreiheit gelesen, andere Beobachter werteten das angekündigte Vorgehen als autoritär.

Wie "Newsweek" schreibt, erklärte das zuständige US-Ministerium für Innere Sicherheit die Posts auf Nachfrage mit Fehlern in internen Abläufen. Die Posts wären in dieser Form nicht zur Veröffentlichung gedacht gewesen, statt Ideen hätte es geistiges Eigentum heißen sollen. In dieser Form postete die Behörde das Bild auch erneut.

Die US-Regierung ist in den letzten Wochen immer wieder gegen ausländische Staatsbürger vorgegangen, die sich öffentlich nicht übereinstimmend mit der US-Außenpolitik geäußert hatten. So wurden laut Außenminister Marco Rubio mehrere hundert Visa widerrufen – meist, weil sich die Studierenden in der Vergangenheit propalästinensisch geäußert hatten.