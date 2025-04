Baerbock dreht eine Extrarunde

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ihre wahrscheinlich letzte Reise als Außenministerin führt Annalena Baerbock auf die dänische Insel Bornholm. Bei dem internationalen Treffen steht Russlands Aggression gegen Europa und der Umgang mit US-Präsident Trump im Mittelpunkt.

Aus Sandvig auf der Insel Bornholm berichtet Patrick Diekmann.

Alles hat einmal ein Ende, und manchmal kommt es früher als gedacht. Für Annalena Baerbock startet am Montagabend ihre wahrscheinlich letzte Reise als geschäftsführende Außenministerin. Die Grünen-Politikerin kommt mit einem Lächeln im Gesicht zum Flugzeug in Berlin-Schönefeld, begrüßt die einsteigenden Journalistinnen und Journalisten mit Handschlag. "Dann kann ich Sie ja mal an Bord begrüßen", scherzt sie.

Ihr Ziel ist die dänische Insel Bornholm, wo sich die Staaten der "Nordic Baltic Eight" und die des Weimarer Dreiecks treffen: Die skandinavischen und baltischen Länder sowie Deutschland, Frankreich und Polen wollen sich Montag und Dienstag über aktuelle politische Fragen abstimmen.

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Ein Abschied unter Freundinnen und Freunden für die scheidende Ministerin.

Doch die weltpolitische Lage lässt keine Zeit zum Feiern, keine Zeit, um in Erinnerungen zu schwelgen und die vergangenen Jahre zu reflektieren. Im Gegenteil: Der Krisensturm hält an. Russlands Präsident Wladimir Putin bedroht die europäischen Nato-Partner und sein US-amerikanischer Amtskollege Donald Trump sorgt auf der anderen Seite vom Atlantik fast wöchentlich für einen neuen politischen Eklat, der die europäischen Staaten verunsichert. Die Sorgen in Europa sind groß, und sie werden nicht weniger.

Die Welt wartet nicht auf Deutschland

Für Baerbock ist es ein politischer Spagat. Einerseits führt sie die Amtsgeschäfte weiter, bis ihr Nachfolger vereidigt wurde. Andererseits soll sie im Sommer ihren neuen Job als Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York antreten. Ihre Wahl in das Amt gilt als Formsache. Sie muss eine Wohnung suchen, traf nach Ostern in der US-Metropole schon UN-Generalsekretär António Guterres, alle UN-Botschafter und den noch amtierenden Chef der Generalversammlung, Philémon Yang.

Auch ihr nächster Job wird nicht einfach werden. Denn die USA unter Trump drohen damit, sich aus den Vereinten Nationen zurückzuziehen. Die Zukunft der Institution ist ungewiss, schließlich sind die US-Amerikaner die mit Abstand größten Geldgeber der UN.

Vielleicht scheint Baerbock auch deshalb in Gedanken schon in den USA zu sein. Sie spricht auf Bornholm oft über ihre wahrscheinlich künftige Arbeit in New York, über die große Bedeutung der UN-Charta für die internationalen Beziehungen. Doch nun geht es in Dänemark auch noch einmal zwei Tage um Krisendiplomatie als deutsche Regierungsvertreterin.

Nicht einmal eine Stunde dauert der Flug von Berlin auf die Insel Bornholm. Doch am Montag bleibt die Regierungsmaschine wegen des starken Rückenwinds ein paar Minuten länger in der Luft. Der Flugkapitän erklärt, dass das Flugzeug eine Extrarunde über die Insel drehen muss.

(Quelle: privat) DIe Teilnehmer des Treffens auf Bornholm Zu den Nordic Baltic Eight zählen Dänemark, Island, Schweden, Norwegen, Finnland, Litauen, Lettland und Estland. Das Weimarer Dreieck besteht aus Deutschland, Frankreich und Polen. Zum Treffen in Dänemark kommen zehn Außenminister und aus Frankreich ein beigeordneter Europaminister.

Auch Baerbock dreht aktuell eine politische Extrarunde. Mit dem CDU-Politiker Johann Wadephul steht ihr Nachfolger bereits fest, sollte Friedrich Merz am 6. Mai die Kanzlerwahl im Bundestag gewinnen. Tiefgreifende Entscheidungen darf die geschäftsführende Bundesregierung nicht treffen, aber die Welt wartet nicht auf Deutschland und eine künftige Regierung in Berlin.