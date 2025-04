Mick sind in F1 "unfaire Dinge" passiert

Drohnen sichern das ukrainische Überleben an der Front. In Zukunft könnten sie in Kriegen deutlich wichtiger werden. Doch es gibt Probleme.

Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine hat sich die Kriegsführung im Osten des europäischen Kontinents verändert. Die Zeit der schweren Kampfpanzer, die viele Millionen Euro in der Herstellung kosten, scheint zumindest in diesem Konflikt vorbei zu sein. Zu einfach ist es, die teuren und schwerfälligen Kolosse mithilfe von günstigen Drohnen entweder manövrierunfähig zu machen oder gleich komplett zu zerstören.

Doch Drohnen sind nicht nur im Einsatz gegen Fahrzeuge überaus effektiv. Roman Kostenko, der Vorsitzende des Verteidigungs- und Geheimdienstausschusses im ukrainischen Parlament, erklärte der "New York Times" im März 2025, 70 Prozent aller Verluste beider Kriegsparteien seien auf Drohnen zurückzuführen – und nicht etwa auf die große und schwere Artillerie, die einst die Schlachtfelder des Zweiten Weltkrieges dominierte.

Artillerie wird zwar immer noch genutzt – etwa die von Deutschland gelieferte Panzerhaubitze 2000 – um Infanterievorstöße abzusichern. Doch die sogenannten FPV-Drohnen, die von ihrem Piloten mithilfe einer Brille und einem Handcontroller gesteuert werden, sind mittlerweile auf den Schlachtfeldern der Ukraine allgegenwärtig.

Drohnen sind einfach zu beschaffen

Samuel Bendett, ein Drohnenexperte des US-amerikanischen Center for Naval Analyses, erklärt im Gespräch mit dem "Guardian", die militärisch genutzte Drohne habe sich "von einer Neuheit im Jahr 2022 zu einer der bevorzugten Waffen des Jahres 2023 entwickelt", mittlerweile dominiere sie den gesamten taktischen Raum und damit auch die Schlachtfelder in der Ukraine. Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass der Ukraine schlichtweg nicht so viele Soldaten zur Verfügung stehen wie den Russen. Der Kampf mit Drohnen ist eine gute Möglichkeit, um das direkte Aufeinandertreffen und damit den unweigerlichen Verlust von Soldaten zu vermeiden.

Der Einsatz der unbemannten Flugobjekte hat noch einen weiteren großen Vorteil: Sie sind einfach zu beschaffen. Drohnen können bereits kampffertig importiert werden, zivile Drohnen sind leicht umzurüsten. Die Umrüstung einer zivilen Drohne kostet außerdem einem Bericht der "New York Post" zufolge nur rund 300 Euro. Zum Vergleich: Eine Panzerhaubitze 2000 schlägt mit etwa 15 Millionen Euro zu Buche, für einen Leopard 2A6 werden rund drei Millionen Euro fällig – und dafür bekommen Käufer nur die Basisversion ohne zusätzliche Extras.

Außerdem ist die Herstellung der Kampfgeräte einfacher als die eines Panzers – vermutlich einer der Gründe, warum der militärisch-industrielle Komplex in der Ukraine sich mittlerweile stark auf die Fertigung von Drohnen konzentriert.

Verschiedenen Berichten zufolge hat sich die Fertigungskapazität von Drohnenfabriken in der Ukraine im Jahr 2024 verzehnfacht. Konnten ukrainische Waffenhersteller im Januar des Vorjahres noch 20.000 Drohnen herstellen, waren es laut "Kyiv Post" und "Forbes" bereits 200.000 Drohnen im Januar 2025 – Tendenz steigend. In diesem Jahr will die Ukraine 4,5 Millionen Quadrocopter produzieren.

Die Ukraine verbraucht 10.000 Drohnen pro Monat

"Die Ukraine ist mittlerweile der Vorreiter beim Kampf mit Drohnen geworden", postete Wolodymyr Selenskyj im Februar auf dem Kurznachrichtendienst X. Damit hat der ukrainische Präsident wohl recht. Statistiken aus dem September des vergangenen Jahres zeigen, dass die ukrainischen Streitkräfte mehr als 10.000 Drohnen pro Monat verbrauchen – sei es, weil sie als sogenannte Kamikaze-Drohnen zerstört werden oder russischen Anti-Drohnen-Maßnahmen zum Opfer fallen.

Wie enorm der Maßstab des Drohnenkampfes in der Ukraine wirklich ist, zeigt die Fertigungskapazität der größten westlichen Kriegsindustrie: Die Vereinigten Staaten produzieren laut einem Bericht des Fachmagazins "Defense One" gerade einmal 5.000 Drohnen pro Monat – die Hälfte von dem, was ukrainische Truppen auf dem Schlachtfeld verbrauchen.