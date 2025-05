In der Trump-Regierung deutet sich ein Kurswechsel an, der von neuer Schärfe gegenüber dem Kreml zeugt. Besonders ein Satz lässt aufhorchen.

Es ist nur ein Satz – doch er könnte die Kehrtwende von Donald Trump in Bezug auf seine Russland-Politik markieren. Bislang fiel Trump besonders durch eine bemerkenswerte Nähe zum Kreml auf. Seine Rhetorik schonte Wladimir Putin nicht nur, sondern Trump bewunderte ihn mitunter offen. Er bezeichnete den Kremlchef als "genial" und "smart" – und weigerte sich, Putin als "Diktator" zu bezeichnen. Auch kündigte er mehrfach an, die Nato zu verlassen – ganz im Sinne russischer Interessen.

Rohstoffabkommen zwischen USA und Ukraine unterzeichnet

Er wolle klar sagen: "Kein Staat und keine Person, die die russische Kriegsmaschinerie finanziert oder beliefert hat, wird vom Wiederaufbau der Ukraine profitieren dürfen." Bessent sprach zudem von einer "umfassenden Invasion" Russlands in der Ukraine. Das ist eine Formulierung, die die Regierung in Washington bisher umging.

Zuvor hatten sich die USA und die Ukraine nach langem Ringen auf die Einrichtung eines Wiederaufbaufonds geeinigt, der den Vereinigten Staaten auch Zugang zu Bodenschätzen in dem von Russland angegriffenen Land gewähren soll. Beide Seiten bestätigten die Einigung am Mittwochabend (Ortszeit) in Washington, gaben aber nur wenige Details preis. Jüngst wurde bekannt, dass die Trump-Regierung den Waffenexport an die Ukraine ermöglicht – durch sogenannte direkte kommerzielle Verkäufe.