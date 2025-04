Aus Angst vor weiteren Attentaten sind die Sicherheitskräfte in der kaschmirischen Hauptstadt Srinagar in erhöhter Alarmbereitschaft. (Quelle: IMAGO/Faisal Bashir)

Indien steht nach Angaben der Regierung in Pakistan kurz davor, einen "Militärschlag" auszuführen. Die Regierung verfüge über "glaubwürdige Geheimdienstinformationen", die besagten, "dass Indien innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden einen Militärschlag ausführen will", erklärte Pakistans Informationsminister Attaullah Tahar am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit). Die indische Regierung wolle den tödlichen Angriff im Urlaubsort Pahalgam in Kaschmir dabei als "Vorwand" nutzen, fügte Tahar hinzu.