Hohe Wahlbeteiligung Wie Trump die Liberalen in Kanada stärkt

Von t-online , pri 28.04.2025 - 16:24 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Mark Carney (Archivbild): Der Liberale setzt seinen Wahlkampf ganz auf die Anti-Trump-Stimmung in weiten Teilen Kanadas. (Quelle: Justin Tang/The Canadian Press via AP/dpa/dpa-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Trumps Zollpolitik dominiert die Wahl zwischen dem liberalen Premier Mark Carney und Herausforderer Pierre Poilievre. Nur eine Region schert überraschend aus.

Erste Ergebnisse werden in der Nacht zu Dienstag erwartet. Doch verlief der Wahlkampf anders als geplant. Die Zollpolitik von Donald Trump war plötzlich das bestimmende Thema. Zudem spielte Trump mit Annexionsplänen. "Kanada sollte unser 51. Bundesstaat werden", so Trump. Ein Blick auf den Wahlkampf, die Favoriten und die Risiken eines liberalen Wahlsiegs.

Mark Carney: "Kanada steht nicht zum Verkauf"

Seit März dieses Jahres ist Mark Carney, 60, Premierminister von Kanada. Damals löste der Liberale den glücklosen Justin Trudeau als Regierungschef ab. Eigentlich schien die Wahl lange gelaufen. Der rechte Zeitgeist schien auch auf Kanada überzugreifen. Carney und seine Liberalen lagen in Umfragen lange hinten.

Doch dann kam Trump, verhängte erst Strafzölle (die er später wieder aussetzte) und träumte dann davon, Kanada den USA einzuverleiben. Schon hatten Carney und seine Liberalen ihr Thema gefunden.

"Kanada steht nicht zum Verkauf", blaffte Carney Trump an. In der Folge zeigte er sich gern mit einem Eishockey-Trikot und der Nummer 24. "Ich möchte gerne der 24. Regierungschef eines freien Kanada bleiben", erläuterte Carney.

Der Mann kann Krisen. Er war Zentralbank-Chef Kanadas und wechselte in gleicher Funktion 2013 zur Bank of England. Als britischer Notenbank-Chef steuerte er Großbritannien durch die wilden Brexit-Jahre. In einem Land mit rasch wechselnden Regierungschefs und einem sprunghaften Boris Johnson bildete Carney den ruhenden Pol.

Den ruhigen Krisenmanager gibt er auch seit März in Kanada. Der ökonomische Sachverstand verschafft dem Banker in wirtschaftlich unruhigen Zeiten mit Zollkonflikten und zitternden Aktienkursen ein zusätzliches Plus. Carney gilt in Umfragen als leichter Favorit. Sein wichtigster Wahlkampfhelfer: Donald Trump.

Pierre Poilievres: "Axt an die Steuern"

Pierre Poilievres, 45, führt Kanadas Konservative in die Wahl. Seine Biografie ist bemerkenswert. Poilievres kam als Kind einer 16-jährigen Teenagerin zur Welt. Die Mutter gab ihn zur Adoption frei, ebenso wie später seinen Halbbruder. Beide wuchsen bei einem Lehrerehepaar auf, dessen Familiennamen sie auch annehmen.

Poilievres studierte in Calgary Internationale Beziehungen und gründete später ein Unternehmen für Politik-Beratung. Bei Kanadas Konservativen machte er rasch Karriere. Sein Programm: libertär – Steuersenkung, Recht und Ordnung. "Kill the Crime", lautete ein Schlagwort – Tötet das Verbrechen. "Axe the tax" – frei übersetzt: Axt an die Steuern – ein weiteres. Das verschaffte ihm in den Umfragen ein Hoch.

Auch deshalb reagierte die liberale Regierungspartei im März und wechselte Trudeau gegen Carney aus.

Nur eine Region schert aus