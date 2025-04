Für den Frieden in der Ukraine stellt sich Estland hinter die Pläne einer europäischen Friedenstruppe in der Ukraine. Die "Koalition der Willigen" nimmt Gestalt an.

Estland signalisiert Bereitschaft, sich mit Truppen an einer möglichen europäischen Friedenstruppe in der Ukraine zu beteiligen. Regierungschef Kristen Michal zufolge laufen die Planungen für eine sogenannte "Koalition der Willigen". Das baltische EU- und Nato-Mitglied sei bereit, Bodentruppen in Kompaniestärke sowie Ausbilder und Stabsoffiziere zu entsenden. Wie aus einer Mitteilung der Staatskanzlei hervorgeht, will Michal zuvor das erforderliche Parlamentsmandat einholen.