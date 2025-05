Mehr als 100 Tote bei Dschihadisten-Angriff in Burkina Faso

Immer wieder kommt es in Burkina Faso zu dschihadistischer Gewalt. Nun sind zahlreiche Menschen gestorben.

Bei einem Angriff von Dschihadisten auf die Stadt Djibo im Norden von Burkina Faso sind mehr als 100 Menschen, hauptsächlich Soldaten, getötet worden. Das teilten ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation und Anwohner am Montag mit. Die Angreifer seien am Sonntag "zu Hunderten gekommen, auf Motorrädern und Fahrzeugen, und umzingelten praktisch die Stadt", erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Sicherheitskreisen.