Kanzler Friedrich Merz (CDU) äußerte sich beim Tag der Bauindustrie in Berlin pessimistisch zum weiteren Verlaufes des russischen Krieges gegen die Ukraine. (Quelle: Sebastian Christoph Gollnow)

Angesichts der andauernden Angriffe im Ukraine-Krieg trotz aller diplomatischen Bemühungen erwartet Bundeskanzler Friedrich Merz schwierige Tage und Wochen. "Das, was wir gegenwärtig in der Ukraine erleben, mit Russland erleben, lässt mich einigermaßen besorgt sein über die nächsten Tage, Wochen und vielleicht Monate", sagte der CDU-Politiker beim Tag der Bauindustrie in Berlin.