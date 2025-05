Menschen nehmen an einer Demonstration teil (Symbolbild): Demonstranten fordern die sofortige Freilassung der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. (Quelle: Oded Balilty/AP/dpa/dpa-bilder)

Seit fast 600 Tagen werden die noch immer im Gazastreifen verbliebenen Geiseln von der Hamas festgehalten. Ein Deal mit der Terrororganisation scheint in weiter Ferne. Israelis erhalten indes beunruhigende Anrufe.

Zahlreiche Menschen in Israel haben nach übereinstimmenden Medienberichten in den vergangenen Stunden Anrufe erhalten, bei denen Aufnahmen von Schreien von Geiseln im Gazastreifen zu hören gewesen sein sollen. Neben den angeblichen Schreien der festgehaltenen Geiseln seien auch Explosionen und das Heulen von Sirenen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenseite "Ynet". Die Anrufe seien von unbekannten Nummern abgesetzt worden.

Das Forum der Geiselfamilien in Israel teilte mit, ebenfalls Berichte über jene Anrufe erhalten zu haben. Nach Angaben des Forums handelt es sich bei den abgespielten Aufnahmen um Aufzeichnungen aus Geiselvideos der Hamas, die die Terrororganisation zuletzt verbreitet hatte. Das Forum betonte in einer Mitteilung, die Anrufe seien nicht in seinem Auftrag getätigt worden.