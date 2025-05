"Unter Todesdrohungen" – Helfer nehmen Arbeit in Gaza auf

Die von den USA unterstützte private Hilfsorganisation GHF hat ihre Arbeit im Gazastreifen nach eigenen Angaben inmitten von Drohungen seitens der islamistischen Hamas aufgenommen. Die Stiftung Gaza Humanitarian Foundation (GHF) teilte am Montag mit, dass sie "heute Lastwagenladungen mit Lebensmitteln an ihre sicheren Verteilungsstellen geliefert" habe. Dort habe die Verteilung der Hilfsgüter an die Bevölkerung des Gazastreifens begonnen. Für Dienstag kündigte die Organisation weitere Hilfslieferungen an. Allerdings sei ihre Arbeit der Hamas ein Dorn im Auge.