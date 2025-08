Im Zusammenhang mit der anhaltenden Debatte um die Aufarbeitung des Epstein-Skandals will die US-Regierung offenbar eine gemeinsame Linie finden. Wie US-Medien berichten, treffen sich am Mittwochabend spontan führende Mitglieder der Trump-Administration zu einem vertraulichen Strategiegespräch in der Residenz von Vizepräsident JD Vance.

Uneinigkeit in der Trump-Regierung

Die Regierung erwägt nun, das mehr als zehn Stunden lange Audiomaterial und zugehörige Transkripte zu veröffentlichen. Die Aufnahmen werden derzeit vom Justizministerium digitalisiert, redaktionell geprüft und teils geschwärzt, um sensible Opferdaten zu schützen. Eine Entscheidung über die Veröffentlichung könnte laut Insidern noch in dieser Woche fallen – oder sich um mehrere Wochen verzögern.

Die von den Republikanern geführte Aufsichtskommission im Repräsentantenhaus hatte am Dienstag neue Vorladungen an das Justizministerium sowie an prominente Politiker beider Parteien ausgestellt, unter anderem an Bill und Hillary Clinton.