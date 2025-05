Die Belege für russische Folter an ukrainischen Soldaten mehren sich. Kiew will Moskau dafür auch juristisch belangen.

Eigentlich garantieren die Genfer Konventionen den Schutz von Kriegsgefangenen – auch Russland hat das Kerndokument des humanitären Völkerrechts unterzeichnet. Aussagen ukrainischer Kriegsgefangener und die Autopsien der in die Ukraine überstellten Leichen zeigen allerdings, dass sich Russland wohl nicht an die Regeln hält. Wie die Nachrichtenagentur "Associated Press" (AP) schreibt, deuten Zeugenaussagen und die Befunde der Gerichtsmediziner darauf hin, dass Folter an der Tagesordnung ist.