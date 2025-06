Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein Unicef-Bericht zeigt: Trotz globaler Bemühungen bleibt Kinderarbeit allgegenwärtig. Millionen von Kindern arbeiten unter gefährlichen Bedingungen, teils ohne jegliche Alternative.

Die Beendigung der Kinderarbeit gehört zu den wichtigsten Entwicklungszielen, die sich die Weltgemeinschaft auf ihre Fahnen geschrieben hat. Doch bislang bleibt das Ziel unerreicht. 2015 verständigte man sich in den Vereinten Nationen auf das ambitionierte Ziel, Kinderarbeit bis 2025 zu beenden. Diese Frist ist nun abgelaufen.

Wie der aktuelle Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef zeigt, konnten in den vergangenen Jahren zwar Fortschritte erzielt werden, doch das eigentliche Ziel ist nach wie vor weit entfernt. Kinderarbeit bleibt weiterhin die Realität für Millionen von Kindern weltweit, häufig unter gefährlichen Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen.

Vor allem unter dem Aspekt des Bevölkerungswachstums, besonders in Ländern des Globalen Südens, wo auch statistisch mehr Kinder von Kinderarbeit betroffen sind, ist die Zahl der betroffenen Kinder im Vergleich zu den Vorjahren stark rückläufig. Nachdem es in Folge der Covid-19-Pandemie um das Jahr 2020 einen Anstieg von Kinderarbeit gegeben hatte, ist es der internationalen Staatengemeinschaft in den vergangenen vier Jahren jedoch gelungen, erneut positive Akzente zu setzen.

Unicef: Fortschritte in Gefahr

Die Zahlen des Berichts reichen bis ins Jahr 2000 zurück, als noch etwa 245 Millionen Kinder von Kinderarbeit betroffen waren. Im Jahr 2024 ist diese Zahl um gut 100 Millionen gesunken, obwohl die Zahl der unter 18-Jährigen im gleichen Zeitraum um 230 Millionen weltweit gestiegen ist.

Trotz dieser Fortschritte bleibt der Weg zur vollständigen Beendigung der Kinderarbeit jedoch unsicher: "Der neue Bericht zur Kinderarbeit unterstreicht die erschreckende Realität, dass trotz aller Fortschritte Millionen von Kindern weiterhin ihr Recht verwehrt wird, zu lernen, zu spielen und einfach Kind zu sein", erklärte Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland.

Die erzielten Erfolge zeigen laut Schneider den richtigen Weg: "Rechtliche Schutzmaßnahmen, ein besserer Sozialschutz, Investitionen in kostenlose, hochwertige Bildung und menschenwürdige Arbeit mit fairen Löhnen für Erwachsene sind effektive Mittel, um Kinder vor Kinderarbeit zu bewahren." Allerdings drohen derzeit weltweite Mittelkürzungen, die hart erkämpften Fortschritte für Kinder wieder zunichtezumachen, warnt Schneider.

Adama schuftet im Steinbruch

Kinderarbeit kommt nach wie vor am häufigsten in der Landwirtschaft vor, in der 61 Prozent aller betroffenen Kinder und Jugendlichen tätig sind. So auch die zwölfjährige Adama Sandy, die seit ihrem siebten Lebensjahr in einem Steinbruch in ihrem Heimatland Sierra Leone arbeiten muss. Morgen mache sie das Zuhause der Familie sauber, dann begebe sie sich mit ihren Eltern zum Steinbruch, wo die gesamte Familie arbeitet. Dort verdient Adama umgerechnet etwas weniger als zwei Euro am Tag.

Trotz der harten Arbeit reicht das Geld nicht aus, um zur Schule zu gehen. "Es reicht nicht für Kleidung und Essen. Wir essen nur eine Mahlzeit am Tag", so die Zwölfjährige. Sie wünscht sich Unterstützung der Behörden, um den Steinbruch endlich verlassen und wieder zur Schule gehen zu können.

27 Prozent der Kinder sind im Dienstleistungssektor tätig, zu denen beispielsweise die Arbeit in privaten Haushalten oder der Verkauf von Waren auf Märkten gehört. 13 Prozent der betroffenen Kinder und Jugendlichen arbeiten im industriellen Sektor, darunter im Bergbau und in der Warenproduktion.

