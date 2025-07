US-General droht Russland mit Einnahme Kaliningrads

Nach Angaben des US-General Chris Donahue ist die Nato inzwischen gut gerüstet, um einen möglichen russischen Angriff von der Exklave Kaliningrad aus abzuwehren. So könnten die US-Armee und ihre Verbündeten das zwischen Polen und Litauen gelegene Gebiet "in einem nie dagewesenen Tempo" einnehmen, sagte Donahue dem Fachportal "Defense News" zufolge am Mittwoch bei einer Militärkonferenz in Wiesbaden. Kaliningrad sei gerade mal 75 Kilometer breit und von Nato-Ländern umgeben.