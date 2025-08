Aktualisiert am 06.08.2025 - 21:23 Uhr

Aktualisiert am 06.08.2025 - 21:23 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Donald Trump peilt offenbar ein Treffen mit Wladimir Putin an. Doch dabei soll es nicht bleiben.

US-Präsident Donald Trump will sich einem Medienbericht zufolge möglicherweise bereits kommende Woche persönlich mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin treffen. Kurz danach sei ein gemeinsames Treffen mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angedacht, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf zwei mit dem Plan vertraute Personen.

An dem zweiten Treffen sollen Trump, Putin und Selenskyj teilnehmen – allerdings keine europäischen Staatsoberhäupter. Diese hätten Trumps Pläne am Mittwochabend telefonisch "akzeptiert", wie die "New York Times" schreibt. Ob Putin oder Selenskyj dem Plan zustimmen, ist nicht bekannt. Selenskyj sei allerdings bei Trumps Telefonat mit den europäischen Staatsoberhäuptern zugeschaltet gewesen und habe Trump nicht widersprochen.