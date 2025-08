US-Streit um Wahlkreise "Feuer mit Feuer bekämpfen"

Gavin Newsom: Er ist der Gouverneur von Kalifornien (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Hector Amezcua/imago-images-bilder)

Der geplante Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas bringt Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom auf die Barrikaden. Er droht den Republikanern. Auch Arnold Schwarzenegger schaltet sich in den Disput ein.

Im heftigen Streit zwischen den Republikanern und den Demokraten in den USA um den Neuzuschnitt von Wahlkreisen in Texas will nun auch Kalifornien die politische Landkarte neu zeichnen. So wollen die Demokraten bei den Kongress-Zwischenwahlen im kommenden Jahr bis zu fünf Sitze im Repräsentantenhaus in Washington hinzugewinnen. Man werde "Feuer mit Feuer bekämpfen", wenn die Republikaner in Texas ihre Pläne nicht stoppten, drohte der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom.

Auslöser für die Auseinandersetzung ist ein von US-Präsident Donald Trump geforderter Neuzuschnitt der Wahlkreise in Texas, der den Republikanern bei den Zwischenwahlen bis zu fünf zusätzliche Sitze im Repräsentantenhaus sichern könnte. Der Neuzuschnitt von Wahlkreisen sollte eigentlich parteipolitisch neutral erfolgen, was aber häufig nicht der Fall ist. Sowohl von Republikanern als auch Demokraten regierte Staaten haben in der Vergangenheit den Zuschnitt der Wahlkreise verändert, um ihrer Partei Vorteile zu verschaffen.

In Texas eskalierte der Streit über den von den Republikanern geplanten Neuzuschnitt. Die texanischen Demokraten "flohen" deshalb in die demokratisch regierten Bundesstaaten Illinois und New York, um das nötige Quorum für die Abstimmung zu verhindern. Das gelang ihnen auch vorerst. Diese Art von Boykott der texanischen Demokraten ist keine neue, aber eine seltene Form des Protests in den Parlamenten einzelner Bundesstaaten.

"Ich hoffe, dass sie das Richtige tun"

Als Reaktion auf das Vorhaben der Republikaner in Texas will nun Kalifornien gleichziehen. Der Plan sei vor einigen Wochen noch weit hergeholt erschienen, schreibt die "New York Times". Er habe aber angesichts der aktuellen Entwicklungen an Dynamik gewonnen, da sich der in Texas begonnene Streit auf das ganze Land auszuweiten drohe. Der Zeitung zufolge ist es Newsoms Absicht, dass die Abgeordneten des Bundesstaates in der Woche vom 18. August über den Vorschlag abstimmen. Die Wählerinnen und Wähler in Kalifornien müssen dann aber auch noch gesondert darüber befinden.

Das gezielte Ziehen von Wahlkreisgrenzen wird in den USA "Gerrymandering" genannt. Dabei werden Wahlkreise so manipuliert, dass die Stimmen der Anhänger der gegnerischen Partei entweder konzentriert oder zersplittert werden – mit dem Ziel, deren Einfluss zu mindern. In der Regel werden die Wahlkreise alle zehn Jahre auf Grundlage von Zensusdaten über die Bevölkerungsstruktur neu festgelegt – Texas handelt gerade außerhalb dieses Zyklus. Wie das "Gerrymandering" genau funktioniert und wie die beiden großen Parteien bei den Wahlen in den USA noch um Einfluss kämpfen, können Sie hier nachlesen.