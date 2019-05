Neue US-Strafzölle auf Bierfässer und Matratzen

China beschuldigt die USA des "nackten Wirtschaftsterrorismus"

30.05.2019, 09:51 Uhr | rtr

Neue Runde im Handelsstreit: Die USA kündigen weitere Strafzölle auf Bierfässer und Matratzen an. Von Letzterem sind auch deutsche Exporte betroffen. China wirft den Vereinigten Staaten hingegen Schikane vor.

Keine Anzeichen für Entspannung: Mit harschen Worten und neuen Zöllen haben China und die USA ihren seit Monaten andauernden Handelsstreit weiter angefacht. "Diese Art, Handelskonflikte bewusst zu schüren, ist nackter Wirtschaftsterrorismus, ökonomischer Chauvinismus, ökonomische Schikane", sagte Chinas stellvertretender Außenminister Zhang Hanhui in Richtung USA.

Der Handelsstreit werde der Weltwirtschaft sehr schaden, jeder sei ein Verlierer. Das US-Handelsministerium kündigte unterdessen neue Strafzölle auf chinesische Waren an, diesmal auf Matratzen und Bierfässer. Diese Produkte seien zu Dumpingpreisen in den USA verkauft worden, deshalb würden sie nun mit Zöllen von bis zu 1.732 Prozent belegt. Von den Abgaben auf Bierfässer aus rostfreiem Stahl sind auch deutsche Exporte betroffen, auf sie wird ein Zoll von 8,61 Prozent verhängt.

Abhängigkeit von Seltenen Erden

In dem seit Monaten tobenden Handelsstreit haben sich die Fronten verhärtet. Am Dienstag hatte China gedroht, als Reaktion auf US-Strafzölle die Ausfuhr Seltener Erden zu beschränken. Diese Gruppe von 17 chemischen Elementen werden in Smartphones und vielen anderen Elektronikgeräten, aber auch in Flugzeugmotoren, Lasern und Satelliten verwandt. China dominiert den Markt, von den in die USA importierten Seltenen Erden kommen rund 80 Prozent aus China. Das US-Verteidigungsministerium fordert Gelder aus dem Staatsbudget, um die heimische Produktion zu stärken und die Abhängigkeit von China zu verringern.

Der Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Wirtschaftsmächten hatte sich verschärft, nachdem die USA den chinesischen Netzwerkausrüster Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt und von Staatsaufträgen ausgeschlossen hatte. Zudem verhängte Washington Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar. China setzte seinerseits weitere Nadelstiche und startete eine Prüfung von Importen von Polyphenylensulfid aus Japan, den USA, Südkorea und Malaysia auf unrechtmäßige Wettbewerbsvorteile.

"Gegen einen Handelskrieg"

Die Zölle auf einen anderen chemischen Stoff, Tetrachlorethylen, verlängerte China für Importe aus den USA und der Europäischen Union bis Ende Mai 2020. "Wir sind gegen einen Handelskrieg, aber wir haben keine Angst vor einem Handelskrieg", sagte Zhang.





Der Zollstreit hat auch die Börsen fest im Griff: Rund um den Globus sorgten die Ängste vor einer Rezession der Weltwirtschaft für sinkende Kurse. "Die Aktienmärkte preisen einen langen Handelskrieg ein", sagte Soichiro Monji, Aktienstratege bei Sumitomo Mitsui Asset Management. Hoffnungen ruhten auf dem für Ende Juni geplanten G20-Treffen in Japan. "Die USA und China könnten das Event für neue Verhandlungen über den Handel nutzen."