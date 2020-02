Entscheidung über Strafmaß?

Deniz Yücel: Neue Verhandlungen in Istanbul

13.02.2020, 11:12 Uhr | dpa

Zwei Jahre nach der Freilassung von Deniz Yücel geht der Prozess weiter: Die Staatsanwaltschaft könnte jetzt das Strafmaß fordern. Dem Journalisten wird in der Türkei Terrorpropaganda vorgeworfen.

In der Türkei hat eine weitere Verhandlung im Prozess gegen den wegen Terrorvorwürfen angeklagten "Welt"-Journalisten Deniz Yücel begonnen. Der Staatsanwalt könnte dabei am Donnerstag in seinem Plädoyer ein Strafmaß beantragen. Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen in Deutschland, Christian Mihr, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn die türkische Justiz unabhängig wäre, gäbe es nur ein naheliegendes Szenario, und das wäre ein Freispruch."

Das türkische Verfassungsgericht selbst habe schon entschieden, dass die Inhalte der Artikel, die Yücel zentral vorgeworfen wurden, nicht die Haft rechtfertigten und wohl auch fehlerhaft übersetzt worden seien, sagte Mihr. Er warnte aber: "Andererseits wissen wir ja, dass gerade bei den niedrigeren Gerichten die Willkür und die politische Einflussnahme sehr groß ist, und insofern würde es ganz ehrlich auch nicht überraschen, wenn es keinen Freispruch gäbe."

Ein Jahr in Haft – ohne Anklage

Unter den Beobachtern im Saal waren wieder Vertreter des Generalkonsulats in Istanbul sowie Medienrechtsaktivisten wie Barbara Trionfi vom Internationalen Presse-Institut (IPI) oder der Türkeiberichterstatter für Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoglu.

Der Fall hatte die deutsch-türkischen Beziehungen schwer belastet. Die Staatsanwaltschaft wirft Yücel Terrorpropaganda und Volksverhetzung vor. Der Journalist saß von Februar 2017 bis Februar 2018 ohne Anklageschrift in einem Hochsicherheitsgefängnis westlich von Istanbul. Mit seiner Entlassung und Ausreise wurde Anklage erhoben.