Konflikt in der Ost-Ukraine

Großbritannien schickt Zerstörer ins Schwarze Meer

18.04.2021, 05:27 Uhr | rtr

Die HMS Westminister liegt im Hafen in Gdynia (Archivbild). England will ein ähnliches Schiff und einen Zerstörer ins Schwarze Meer verlegen. (Quelle: Michal Fludra/imago images)

Großbritannien will zwei Kriegsschiffe ins Schwarze Meer schicken. Das berichtet die Zeitung "Guardian". Es handele sich um eine Unterstützung für den Nato-Partner Ukraine.

Die britische Regierung wird im Mai angesichts zunehmender Spannungen zwischen der Ukraine und Russland Kriegsschiffe durch die Meerenge Bosporus fahren lassen. Dies berichtet die britische Zeitung "Sunday Times" unter Berufung auf hochrangige Marinevertreter.

Damit wolle das Land seine Solidarität mit der Ukraine und seinen Nato-Verbündeten demonstrieren. Ein mit Flugabwehrraketen bewaffneter Zerstörer vom Typ 45 und eine Fregatte vom Typ 23 zur U-Boot-Abwehr würden die Trägergruppe der Royal Navy im Mittelmeer verlassen und durch den Bosporus ins Schwarze Meer fahren. Die USA hatten ein ähnliches Vorhaben nach russischen Protesten wieder abgesagt.

Hintergrund sind die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine.Im Grenzgebiet hat es auf russische Seite Truppenbewegungen gegeben. Die Ukraine ist Mitglieder der NATO.

Die Ukraine fordert derweil mehr Engagement der deutschen Bundesregierung. "Einerseits erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie eine klipp und klare öffentliche Warnung an Präsident Putin ausspricht und alle schmerzhaften Konsequenzen einer neuen militärischen Invasion anschaulich schildert", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, laut einem Vorabbericht der "Welt am Sonntag" vor dem Videotreffen der EU-Außenminister am Montag.