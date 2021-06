Wegen Alkohol-Geschäfte

Südafrika weist alle Malawi-Diplomaten aus

13.06.2021, 04:05 Uhr | t-online, wan

Der Eingang zu einem Duty-Free-Shop an einem Flughafen (Symbolbild). In Südafrika haben offenbar Diplomaten den steuerfreien Einkauf missbraucht. (Quelle: imago images)

Dass ein Land Diplomaten als unerwünschte Gäste erklärt, passiert hin und wieder. Dass aber alle Vertreter eines Landes ausgewiesen werden, ist selten. Genau das ist wohl den Botschaftsangehörigen aus Malawi passiert.

Die Regierung Südafrikas hat nach einem Bericht von "Voice of America" am Freitag alle Diplomaten aus Malawi ausgewiesen. Sie wurden zu "persona non grata" (unerwünschte Personen) erklärt und müssen das Land innerhalb von 72 Stunden verlassen. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie diplomatische Sonderrechte missbraucht hätten. Die genaue Zahl der Betroffenen wurde nicht genannt.

Hintergrund sind offenbar Käufe von nicht unerheblichen Mengen an alkoholischen Getränken in Duty-Free-Shops, die dann steuerfrei weiterverkauft worden seien.

Ein Sprecher der malawischen Regierung soll sein Bedauern ausgedrückt haben. Die Diplomaten würden für ihr Fehlverhalten bestraft. Mit der südafrikanischen Regierung sei man in Gesprächen.

Voice of America berichtet, dass dem südafrikanischen Fiskus durch steuerfreie Ein- und Verkäufe von Diplomaten Millionen Dollar an Einnahmen entgingen. Betroffen seien auch Vertreter der Länder Ruanda, Burundi und Lesotho.