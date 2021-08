"Zutiefst beunruhigend"

Nordkorea fährt anscheinend umstrittenen Atomreaktor hoch

30.08.2021, 10:42 Uhr | dpa

Der Nuklearkomplex in Yongbyon aus der Luft: Es gibt Hinweise darauf, dass die Anlage wieder in Betrieb ist. (Quelle: Planet Labs Inc./AP/dpa)

Experten sind besorgt: Auf Satellitenbildern haben sie Hinweise dafür entdeckt, dass ein nordkoreanischer Atomreaktor seit Wochen wieder in Betrieb ist. Die Anlage kann Plutonium für Atombomben liefern.

Nordkorea hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) möglicherweise den Atomreaktor in seinem umstrittenen Nuklearzentrum Yongbyon wieder in Betrieb genommen. Mit einer Leistung von nur 5 Megawatt ist der Reaktor zwar klein, kann aber Plutonium zur Herstellung von Atombomben liefern. "Seit Anfang Juli 2021 hat es Anzeichen gegeben, einschließlich des Ablaufs von Kühlwasser, die mit dem Betrieb des Reaktors übereinstimmen", hieß es in einem IAEA-Bericht über die Entwicklungen in Nordkorea seit September 2020.

Südkorea wollte die Angaben der IAEA über den Reaktor zunächst nicht bestätigen. Die Regierung beobachte die Nuklear- und Raketenaktivitäten Nordkoreas in enger Zusammenarbeit mit den USA, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums. Der IAEA-Bericht war am Freitag dem Gouverneursrat der Behörde vorgelegt worden.

Unabhängige Überprüfung nicht möglich

Zudem war dem Bericht zufolge in Yongbyon das radiochemische Labor, das als Anlage zur Wiederaufarbeitung benutzter Kranbrennstäbe dient, von Mitte Februar bis Anfang Juli betrieben worden. Die Hinweise auf die Abläufe im Reaktor und im Labor seien "zutiefst beunruhigend". Die IAEA beruft sich bei ihren Beobachtungen auf angekaufte Bilder, die von kommerziellen Satelliten gemacht wurden. Eine unabhängige Überprüfung der Nuklearaktivitäten in Nordkorea ist nicht möglich, seitdem das Land vor einigen Jahren internationale Atominspekteure des Landes verwiesen hatte.

Eine der letzten Aufnahmen der Anlage Yongbyon aus dem Jahr 2008: Damals wurde der Kühlturm gesprengt. (Quelle: Gao Haorong/Xinhua/AP/dpa)



Über die Abläufe im Labor hatten bereits im März die Experten der auf Nordkorea spezialisierten Nachrichtenseite "38 North" des Stimson Center in den USA berichtet. Demnach hatten schon im Januar Bilder gezeigt, dass Nordkorea Vorbereitungen für den Neustart traf. Beim Wiederaufarbeitungsprozess fällt unter anderem Plutonium an.

Das Land ist wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen. In einem internen UN-Bericht hatte es im Februar geheißen, Nordkorea treibe das Programm trotz der Sanktionen weiter voran.