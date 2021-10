Witzige Szene bei G20-Gipfel

Begrüßung von Merkel und Máxima sorgt für Schmunzeln

Königin Máxima und Angela Merkel (Archivbild): Bei ihrer Begrüßung in Rom mussten die beiden selbst schmunzeln. (Quelle: ANP/imago images)

Handschlag, Winken oder doch die Faust? In Zeiten der Pandemie sorgen Begrüßungen für Herausforderungen. Auch für die scheidende Kanzlerin Angela Merkel, als sie beim G20-Gipfel auf die Königin der Niederlande trifft.

Diese Begrüßung zaubert Beobachtern ein Schmunzeln ins Gesicht: In den Konferenzräumen des G20-Gipfels machte sich die scheidende Kanzlerin Angela Merkel auf den Weg, um Königin Máxima der Niederlande Hallo zu sagen. Doch offenbar herrschte im ersten Moment Verwirrung zwischen den beiden, wie man sich nun Corona-konform begrüßt.



Als sich Merkel dem Platz der Königin mit Maske näherte, griff Máxima ebenfalls zu ihrem Mund-Nasen-Schutz, doch in diesem Moment zog Merkel ihren herunter. Sie verblieben schließlich ohne Maske – und mit einer Corona-Faust. Doch die Begrüßung zwischen einer Königin und einer Kanzlerin fühlte sich offenbar so seltsam an, dass die beiden selbst lächeln mussten.



Alle anderen zusehenden Personen, die sich nicht an ihrem Sitzplatz befanden, trugen indes einen Mund-Nasen-Schutz. Mit einer Ausnahme: Einige Sekunden nach der Begrüßung war Merkels möglicher Nachfolger Olaf Scholz im Bild zu sehen, der sich ohne Maske zu einem Teilnehmer des Gipfels begab.