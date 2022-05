An dem Beitritt von Finnland und Schweden zur Nato bestehen laut Insidern keine Zweifel mehr. "Sie werden einen Antrag stellen und ihnen wird die Aufnahme gewĂ€hrt werden", sagte ein hochrangiger Diplomat unter der Bedingung der AnonymitĂ€t der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. "Wenn nicht jetzt, wann dann?", sagte ein zweiter Diplomat unter Verweis auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine . Die Nato werde die Beitrittsgesuche zĂŒgig durchwinken.

Russland kĂŒndigt "ernsthafte Konsequenzen" an

WĂ€hrend des einjĂ€hrigen Ratifizierungsprozesses wĂŒrden die VerbĂŒndeten eine verstĂ€rkte TruppenprĂ€senz in der Region bereitstellen, mehr MilitĂ€rĂŒbungen und Seepatrouillen in der Ostsee abhalten und möglicherweise US-amerikanische und britische StreitkrĂ€fte nach Finnland und Schweden entsenden, hieß es weiter. Finnland werde den Insidern zufolge am Donnerstag seine Aufnahme in das transatlantische VerteidigungsbĂŒndnis beantragen, Schweden werde am Sonntag seinen jahrzehntelangen Widerstand gegen eine Mitgliedschaft aufgeben.