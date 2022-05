Putin trifft Lukaschenko – Vorwürfe an den Westen

Engere Zusammenarbeit geplant

Bei dem GesprÀch sollte es auch um eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen. Die russische Agentur Interfax hatte vor dem Treffen von der Integrationszusammenarbeit der beiden LÀnder in einem Unionsstaat berichtet. Auch Industriekooperationen und eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raketenwissenschaft könnten demnach Teil des GesprÀchs gewesen sein, sowie der Bau eines belarussischen Hafens in der NÀhe von St. Petersburg.

Seit der umstrittenen PrĂ€sidentenwahl 2020, bei der sich Lukaschenko ohne Anerkennung des Westens zum Sieger erklĂ€rte, gerĂ€t Belarus zunehmend in AbhĂ€ngigkeit von Russland. Lukaschenko betont zwar, Belarus bleibe unabhĂ€ngig. Doch ein lange Zeit nur auf dem Papier gefĂŒhrter Unionsstaat der beiden LĂ€nder nimmt zunehmend Konturen an. Internationale Politikbeobachter schĂ€tzen die Möglichkeit eines Anschlusses von Belarus an Russland als durchaus real ein.