Argentinien will mit Großbritannien über Falklandinseln verhandeln

40 Jahre nach Ende des Falkland-Kriegs will Argentinien mit Gro├čbritannien ├╝ber die Souver├Ąnit├Ąt der Inselgruppe im S├╝datlantik verhandeln. "Es ist an der Zeit, dass Gro├čbritannien auf die internationale Gemeinschaft h├Ârt und die Verhandlungen wieder aufnimmt", sagte Au├čenminister Santiago Cafiero am Donnerstag vor dem UN-Komitee f├╝r Dekolonialisierung in New York. "Milit├Ąrische Siege verleihen keine Rechte. Der Konflikt von 1982 hat die Grundlage des Disputs ├╝ber die Souver├Ąnit├Ąt zwischen Argentinien und Gro├čbritannien nicht ver├Ąndert."