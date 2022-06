G7-Gipfel: Kanzler Olaf Scholz will in Elmau "Klimaclub" vorantreiben

"Merken wir an der Tankstelle" Scholz will auf G7-Gipfel "Klimaclub" vorantreiben Von dpa Aktualisiert am 25.06.2022 - 12:49 Uhr Lesedauer: 1 Min. Olaf Scholz: Der Bundeskanzler erkl├Ąrt, was beim Gipfel in Elmau wichtig wird. (Quelle: t-online)

Der Bundeskanzler will in Elmau eine Allianz gegen den Klimawandel schmieden. Auch die drohende Versorgungskrise will er mit Verb├╝ndeten bek├Ąmpfen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit den Partnern der G7-Staaten nach L├Âsungen f├╝r die Energiekrise und die steigende Inflation suchen. "Viele Dinge, die wir einkaufen, sind teurer geworden. Lebensmittel, aber eben ganz besonders die Preise f├╝r Energie. Das merken wir an der Tankstelle, das merken wir, wenn wir die Heizrechnung bezahlen m├╝ssen. Heiz├Âl, Gas alles viel teurer als noch vor einem Jahr. Deshalb m├╝ssen wir uns darauf vorbereiten", sagte Scholz in seiner am Samstag ver├Âffentlichten Videobotschaft "Kanzler kompakt".

Deutschland m├╝sse sich mit anderen absprechen, was zu tun sei. "Denn das werden wir nur gemeinsam bew├Ąltigen k├Ânnen, was an Herausforderungen mit dieser neuen Situation sich f├╝r uns alle ergibt. Politisch wollen wir das alles international besprechen", sagte Scholz, der auf das Treffen der G7-Staaten im Elmau verwies.