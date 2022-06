Atom-Konflikt: Gespräche über Vertrag mit Iran laufen weiter

Ex-US-Pr├Ąsident Donald Trump hatte ein Abkommen gek├╝ndigt, das den Iran am Bau von Atombomben hindert. Der Versuch, es wiederzubeleben, h├Ąlt an.

Die Versuche zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran sind nach Angaben des Au├čenministeriums in Teheran nicht beendet worden. Eine Sprecherin widersprach damit am Mittwoch der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Die halbamtliche Agentur hatte zuvor berichtet, die indirekten Gespr├Ąche zwischen dem Iran und den USA seien in Katar ohne konkretes Ergebnis zu Ende gegangen. Die Verhandlungen waren vom US-Sondergesandten f├╝r den Iran, Robert Malley, und dem iranischen Chef-Atom-Unterh├Ąndler, Ali Bagheri Kani, in Doha gef├╝hrt worden.