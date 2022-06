Staaten einigen sich auf Erhöhung des Nato-Haushalts

Der Haushalt der Nato soll deutlich aufgestockt werden. Zum Ende des Gipfels in Madrid einigten sich die Staaten auf mehr Mittel fĂŒr den angekĂŒndigten Strategiewechsel.

Die Nato-Staaten wollen bis Ende 2030 mehr als 20 Milliarden Euro zusĂ€tzlich fĂŒr gemeinschaftliche Ausgaben bereitstellen. Eine beim Gipfeltreffen in Madrid getroffene Einigung sieht vor, die Nato-Budgets jĂ€hrlich deutlich steigen zu lassen, wie mehrere Teilnehmer der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag bestĂ€tigten.

Mit den zusĂ€tzlichen Mitteln soll es möglich werden, mehr Geld in die Verlegung von AusrĂŒstung an die Ostflanke sowie in militĂ€rische Infrastruktur zu investieren. Zudem soll es zum Beispiel auch mehr Mittel fĂŒr Übungen und Cybersicherheit sowie die Förderung von Partnerschaften mit befreundeten Drittstaaten geben.