Sri Lanka verhaftet Joseph Stalin

Der sri-lankische Protestanführer Joseph Stalin ist am Mittwoch festgenommen worden. Er soll im Mai trotz Verbots eine Demonstration durchgeführt haben.

In Sri Lanka ist Joseph Stalin, Anführer der Proteste gegen den ehemaligen sri-lankischen Präsidenten Gotabaya Rajapaska, verhaftet worden, berichtete die singapurische Zeitung "The Straits Times". Joseph Stalin ist Sekretär der sri-lankischen Lehrergewerkschaft und wurde nach Angaben der Polizei festgenommen, weil er im Mai eine Demonstration abgehalten hat, obwohl sie gerichtlich verboten war.

Im Zusammenhang mit den Protesten sitzen bereits zahlreiche weitere Demonstrierende in Untersuchungshaft. Ihren Höhepunkt erreichten die Proteste gegen die Wirtschaftskrise des Inselstaates am 9. Juli mit dem Sturm auf den Palast des ehemaligen Präsidenten Rajapaska. Dieser floh aus dem Land und trat später zurück. Der Palast war etwa zehn Tage lang besetzt, bevor er den Behörden zurückgegeben wurde.

Sein Nachfolger Ranil Wickremesinghe hatte gegen alle Unruhestifter ein hartes Vorgehen angekündigt. In der vergangenen Woche wurde ein weiterer Gewerkschaftsaktivist verhaftet, weil er zwei offizielle Flaggen des Palastes entfernt und sie als Bettlaken und Sarong benutzt hatte.

Der Name des kürzlich verhafteten Gewerkschaftsführers Joseph Stalin erinnert an den ehemaligen Diktator der Sowjetunion Josef Stalin. Der Diktator Stalin errichtete während seiner Regierungszeit eine totalitäre Diktatur. Er ließ politische Gegner verhaften und zu Zwangsarbeit verurteilen oder hinrichten. Auch in Straflagern starben mehrere Millionen Menschen während der Diktatur Stalins.