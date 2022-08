Vergiftet? Ex-Putin-Berater Anatoli Tschubais verlässt Krankenhaus in Italien

Der ehemalige russische Sondergesandte Anatoli Tschubais hat einem Medienbericht zufolge die Intensivstation eines italienischen Krankenhauses verlassen. "Es geht ihm besser", berichtete die Tageszeitung "La Repubblica" am Sonntag. Demnach sei der 67-Jährige am späten Samstagvormittag aus dem Krankenhaus Mater Olbia auf Sardinien entlassen worden. Er sei nach Frankfurt gereist, um sich dort in einer Reha-Klinik zu erholen.

Ähnlichkeit zu Nowitschok-Reaktion

Die plötzliche Erkrankung mit neurologischen Symptomen weckt Erinnerungen an Fälle, in denen russische Oppositionelle Opfer von mutmaßlichen Giftanschlägen durch russische Geheimdienste wurden. Der prominenteste Fall war Alexei Nawalny, der 2020 monatelang in einem deutschen Krankenhaus behandelt wurde und derzeit in einem russischen Straflager inhaftiert ist. Bei Nawalny wurde das Nervengift Nowitschok nachgewiesen – ein Wirkstoff, der auch 2018 im Körper des der Spionage beschuldigten Sergej Skripal und seiner Tochter gefunden wurde. Trotz schwer belastender Indizien streitet der Kreml bis heute jegliche Beteiligung an den Giftanschlägen ab.