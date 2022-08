Einreiseverbot in die EU? Russische Touristen müssen draußen bleiben!

Anders als in Nazi-Deutschland, wo Kurzwellenradios beschlagnahmt wurden und das Hören der BBC eine Straftat war, ist in Russland ein Großteil des Internets noch zugänglich.

Russen leben in einer Welt des Doppeldenkens

Russland hat sich in seiner Geschichte lange Zeit durch eine bedauernswerte Eigenschaft ausgezeichnet: Seine Führer erfinden alternative Realitäten und die breite Bevölkerung ist konditioniert, diesen Repräsentationen offiziell Glauben zu schenken.

Die Russen haben es sich dementsprechend seit Langem zur Gewohnheit gemacht, in einer Welt des Doppeldenkens zu leben.

Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass selbst Russen, die seit Jahren im Ausland leben, zum Beispiel in den baltischen Ländern oder in Deutschland, dort immer noch demselben, ja keineswegs nur sowjetischen, Doppeldenken anhängen.

Sie sehen mit eigenen Augen sehr wohl, wie frei, wohlhabend und friedlich die EU im Vergleich zu Russland ist. Gleichzeitig gelingt es ihnen, der russischen Propaganda zu glauben, dass Europa Russland angreifen und erobern will.

Um Herrn Putin zu gefallen, wird von deutscher Seite auch behauptet, dass sich ein Tourismusverbot für Russen negativ auf die russische Zivilgesellschaft auswirken würde. Diese Behauptung, die schon früher, als Argument ins Feld geführt wurde – etwa als es um Finanzsanktionen ging – entbehrt fast jeder Grundlage.

Fadenscheiniger Vorwand

Tatsache ist, dass die meisten der – in absoluten Zahlen – wenigen Russen, die eine lebendige und mutige Zivilgesellschaft repräsentieren, entweder tot (von Putins Handlangern getötet), im Gefängnis, auf dem Weg ins Gefängnis, bereits im Ausland oder auf dem Weg dorthin sind.

Sich unter diesen Umständen gegen das Einreiseverbot zu stellen, wie es Bundeskanzler Olaf Scholz vorschlägt, bedeutet nichts anderes, als Herrn Putin bei seinem Plan, die Ukraine zu schlucken, zu unterstützen.

Denn in Wirklichkeit hilft es dem russischen Diktator, russische Touristen in den Westen reisen zu lassen. Wenn gebildete Russen ausreisen, ist das ein bequemes Ventil für Putin zum Ablassen von inländischem Druck.

Lehren aus der Nazi-Zeit

Was den deutschen Widerstand gegen das Tourismusverbot so unhaltbar macht, ist die deutsche Geschichte. Wenn es eine Nation in Europa gibt, die angesichts ihrer Nazi-Vergangenheit wissen sollte, welche Verpflichtungen sie zu diesem Zeitpunkt hat, dann ist es offensichtlich Deutschland.

Aus dieser Geschichte kennen die Deutschen die Kunst, so zu tun, als ob in ihrem Namen nichts Böses geschieht. In den Hitlerjahren waren viele Deutsche Mitläufer des verbrecherischen Regimes ihres Landes, wenn nicht sogar aktive Unterstützer. Das Gleiche gilt heute für die meisten Russen.