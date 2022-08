Konflikt mit China: Taiwan steigert Militäretat kräftig

Aktualisiert am 25.08.2022 - 19:14 Uhr

Um fast 14 Prozent will Taiwan seine Militärausgaben im kommenden Jahr erhöhen. Grund dafür ist die zunehmende Bedrohung durch China.

Als Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch China will Taiwan seine Verteidigungsausgaben im nächsten Jahr um 13,9 Prozent kräftig erhöhen. Neue Spannungen könnte auch der überraschende Besuch einer weiteren US-Kongressdelegation mit US-Senatoren in Taipeh auslösen, deren Ankunft mit einer US-Militärmaschine laut Nachrichtenagentur CNA am Donnerstagabend Ortszeit erwartet wurde.