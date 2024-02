Aktualisiert am 09.02.2024 - 11:58 Uhr

Aktualisiert am 09.02.2024 - 11:58 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Weg von Russland über Finnland ist bei Migranten beliebt, um in die EU zu gelangen. Die Erfahrung eines Manns erhärtet die Vorwürfe gegen Moskau.

Finnland wirft Russland vor, gezielt Asylsuchende an die finnisch-russische Grenze zu bringen, um sie in die EU zu schleusen. Die Regierung in Helsinki hatte 2023 plötzlich gestiegene Zahlen von Migranten registriert, die vor allem aus dem Nahen Osten und Afrika stammten.