Selenskyj widerspricht

Vertreter der US-Regierung, der Ukraine sowie ihrer europäischen Verbündeten waren in dem Format erst in der vergangenen Woche in Paris zusammengetroffen. Nach den Gesprächen hatte US-Außenminister Rubio das Engagement der Vereinigten Staaten für den Friedensprozess in Frage gestellt. Sei eine Einigung nicht möglich, werde Trump womöglich sagen: "Wir sind fertig."