Was hat es mit der Anti-Satelliten-Waffe auf sich, die angeblich in Russland entwickelt werden soll? Ein neuer Bericht liefert jetzt einige neue Details.

Minenfeld aus kaputten Satelliten?

"Das Konzept ist nicht neu und geht auf den späten Kalten Krieg zurück", sagte ein US-Beamter dem Nachrichtensender. Die große Befürchtung bei einem eventuellen EMP-Gerät in der Umlaufbahn sei jedoch, dass es große Teile bestimmter Umlaufbahnen unbrauchbar machen könnte, indem es ein Minenfeld deaktivierter Satelliten schafft. Dadurch sei es im Anschluss auch schwierig, neue Satelliten ins All zu bringen.

Starlink-Terminals spielen zum Beispiel auch in der Ukraine eine wichtige Rolle für die Verteidigung gegen Russland. Vor allem in den ersten Wochen nach dem Überfall im Februar 2022 hatten russische Truppen versucht, die Kommunikation der ukrainischen Armee durch die Zerstörung von Netzwerk-Technik zu behindern. Zuletzt gab es allerdings auch Berichte, dass auch das russische Militär auf den Dienst von Musk zurückgreifen soll. Mehr dazu lesen Sie hier .

Auch Gefahr für russische Satelliten

Unklar sei weiterhin auch, in welchem konkreten Entwicklungsstadium sich die Satelliten-Waffe befinde. Allerdings sei man in den US-Geheimdiensten nicht glücklich darüber gewesen, dass Einzelheiten dazu an die Öffentlichkeit geraten sind. Die Informationen habe die USA über eine "äußerst sensible Quelle" erhalten. Aktuell seien die Geheimdienste darum bemüht, auch künftig über diesen Weg weitere Informationen zu erhalten.