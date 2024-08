In Israel ertönen Alarmsirenen, die Hisbollah feuert Raketen auf das Land ab. Der Iran verschärft seine Drohungen gegen Israel. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Tödlicher Messerangriff in Israel

8.01 Uhr: Bei einem Messerangriff in der israelischen Stadt Cholon südlich von Tel Aviv ist mindestens eine Person ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um eine 66-jährige Frau. Sie ist noch am Tatort verstorben. Drei weitere Menschen – Männer in Alter von 26, 68 und 70 Jahren – wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde von Sicherheitskräften erschossen. Die Polizei hat ihn als einen Palästinenser aus der Stadt Salfit im Westjordanland identifiziert.

Frankreich ruft seine Staatsbürger zum Verlassen des Libanon auf

7.32 Uhr: Frankreich hat seine Staatsbürger im Libanon aufgefordert, das Land wegen der Gefahr einer militärischen Eskalation im Nahen Osten zu verlassen. Dies teilt das Außenministerium in Paris in einer neuen Reisewarnung mit. Das Ministerium bekräftigte zudem, dass es von Reisen in den Libanon abrät. Auch andere Länder wie etwa Deutschland und Großbritannien haben ihre Staatsbürger bereits zur Ausreise aus dem Libanon aufgefordert.

Biden kritisiert Tötung von Hamas-Anführer

7.26 Uhr: Die Tötung von Hamas-Anführer Ismail Hanija in der iranischen Hauptstadt Teheran könnte es nach Einschätzung von US-Präsident Joe Biden erschweren, ein Abkommen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln in der Hand der islamistischen Hamas zu erreichen. Auf eine entsprechende Frage antwortete Biden im Gespräch mit Journalisten laut "New York Times": "Das hat nicht geholfen."

In einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu habe Biden die Ansicht vertreten, dass die Tötung von Hanija zu einem ungünstigen Zeitpunkt erfolgt sei, berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen US-Beamten. Israel hat sich bisher nicht zu der Tötung Hanijas bekannt.

Die Tötung sei genau in dem Moment erfolgt, von dem die USA gehofft hätten, die Gespräche abschließen zu können. Darüber hinaus habe Biden die Befürchtung geäußert, dass die Durchführung der Operation in Teheran einen größeren regionalen Krieg auslösen könnte, den er zu verhindern versucht habe.

Das Verhältnis zwischen Biden und Netanjahu war zuletzt frostig. Biden fordert Netanjahu immer wieder dazu auf, mehr für den Schutz der notleidenden Bevölkerung im Gazastreifen zu tun und einem Abkommen über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln zuzustimmen.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte laut "New York Times", Netanjahu habe bestritten, dass Israel ein Hindernis für den Abschluss eines Abkommens sei. Der israelische Ministerpräsident habe zwar eingeräumt, dass der Tod von Hanija den Fortschritt für einige Tage unterbrechen würde, dass dies letztlich aber den Abschluss eines Abkommens beschleunigen würde, indem mehr Druck auf die Hamas ausgeübt würde, so der israelische Beamte.

Hamas beginnt mit Suche nach neuer Führungsspitze

6.39 Uhr: Vier Tage nach der Ermordung von Ismail Hanijeh, dem Gesicht der internationalen Hamas-Diplomatie, in Teheran, kündigt die radikal-islamische Hamas einen "umfassenden Konsultationsprozess" zur Wahl eines neuen Anführers an. Iran und Hamas geben Israel die Schuld am Tod von Ismail Hanijeh und versprechen Vergeltung. Israel hat die Verantwortung weder bestätigt noch dementiert.

Bericht: Israel rechnet mit Angriffen an mehreren Fronten

5.20 Uhr: Vor dem Hintergrund massiver Angriffsdrohungen seiner Erzfeinde sind Israels Sicherheitskräfte Berichten zufolge in höchster Alarmbereitschaft. Man rechne damit, dass die vom Iran und der libanesischen Schiiten-Miliz Hisbollah angedrohten Attacken "über mehrere Fronten" erfolgen, berichtete der israelische Fernsehsender Channel 12.