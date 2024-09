"Hamas als militärische Formation existiert nicht mehr"

Angriff auf humanitäre Zone im Gazastreifen

Zuvor hatte die israelische Luftwaffe in einer humanitären Zone im Gazastreifen einen Angriff geflogen. Dieser galt nach Darstellung der Armee einer Anzahl ranghoher Hamas-Terroristen. Diese hätten von einer verdeckten Kommandozentrale aus in der humanitären Zone in Chan Junis im Süden des Gazastreifens agiert, teilte der israelische Militärsprecher Daniel Hagari auf der Plattform X mit.

Israel zweifelt an Opferzahlen

"Diese Terroristen waren direkt an dem Massaker am 7. Oktober beteiligt und waren in letzter Zeit dabei, Terroraktivitäten gegen die israelische Armee und den Staat Israel auszuführen", hieß es weiter in der Mitteilung. Intensive Geheimdienstbeobachtungen und Luftüberwachung in den Stunden vor dem Angriff hätten "die Anwesenheit der Terroristen in dem Gebiet zusammen mit anderen Terror-Aktivisten bestätigt".