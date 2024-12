"Alles wurde gleich behandelt"

Zwei ehemalige Kommandeure gaben an, die Fokussierung auf KI könnte auch dazu beigetragen haben, dass Israel unvorbereitet von den Anschlägen am 7. Oktober 2023 getroffen wurde. Die intensive Abhängigkeit von technologischen Analysen habe es Analysten erschwert, klare Warnungen an höhere Stellen weiterzugeben. Ein ehemaliger militärischer Führer beschrieb die Strategie als "KI-Fabrik", in der der Mensch zunehmend durch Maschinen ersetzt worden sei.